L'Heure du Jazz de Noël avec Liz Mc Comb

publié le 24/12/2017 à 19:15

Heure du Jazz spécaile, à partir de minuit pour être vraiment dans l'ambiance Noël avec la grande chanteuse de gospel Liz Mc Comb.

Elle est venu dans le grand studio de RTL, interpréter quelques titres en piano voix et parler son nouvel album "Merry Christmas"

La programmation de l'Heure du jazz

Liz McComb « Walk In The Light »

Nat King Cole. « Jingle Bells »

Mahalia Kackson. « Sweet Little Jesus Boy »

Liz McComb « Il est né le Divin Enfant »

Sonny Parker/Lionel Hampton. « Boogie Woogie Santa Claus »



