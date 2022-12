Juliette Armanet remporte le prix de l'Album RTL 2022

Le suspense est terminé. Le prix RTL de l'année 2022 revient à Juliette Armanet pour Brûler le feu, sorti en novembre 2021.

Douze disques étaient en lice pour tenter de décrocher le prestigieux prix. Après un vote des auditeurs de RTL et des internautes de Pure Charts, Juliette Armanet a remporté le prix face aux autres finalistes : Nolwenn Leroy (La cavale), Orelsan (Civilisation), Benjamin Biolay (Saint Clair) et Christophe Willem (Panorama). Juliette Armanet succède à Clara Luciani qui avait remporté l'Album RTL de l'année 2021 avec son album Cœur.

Une brûlure amoureuse a fait à Juliette Armanet perdre quelques plumes, pourtant on a l'impression qu'elle s'envole avec ses chansons de Brûler le Feu. Plus riches musicalement, plus rythmées, plus libres en fait, ses morceaux mélancoliques et dansants sont pourtant nés au calme. Un an après la naissance de son fils, elle a fait ses bagages, direction Trouville. Elle a pris le large et soufflé après 200 concerts et l'apprentissage de la maternité.



Dans l'épreuve, elle choisit la lumière. "Brûler le feu est un album de transformation, de libération. Ce feu, qui est le symbole des amours forts et flamboyants, ne doit pas être un feu destructeur. Il doit être régénérant et très créatif et créateur", expliquait Juliette Armanet dans Laissez-Vous Tenter.

