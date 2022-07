VIDÉO - La délicate attention de Julien Doré pour les 30 ans de Clara Luciani

Claria Luciani et Julien Doré sur la scène du Trianon en octobre 2021.

"T'es le meilleur des frères". Clara Luciani n'en a pas cru ses yeux lorsqu'elle est sortie de son bus de tournée dimanche 10 juillet. De l'autre côté de la rue était placardée une banderole où était inscrit : "Bon anniv Clara. Bisous. Juju". Une tendre attention de son ami Julien Doré pour célébrer les 30 ans de la chanteuse.

Dans une courte vidéo publiée sur le compte Instagram de l'interprète de Paris-Seychelles, on peut lire la surprise de Clara Luciani à la vue de la banderole, avant d'apercevoir la chanteuse prendre la pose devant le message laissé par son ami. "Joyeux 30 ans mon amie. Que l'incroyable personne que tu es te porte encore de longues décennies dans le cœur des gens", a écrit Julien Doré en légende de la vidéo. Touchée par cette délicate attention, Clara Luciani a répondu en commentaires : "Tu es le meilleur des frères".

Les deux artistes sont très proches. Ils ont partagé deux duos : L'île au lendemain (sur l'album aimée de Julien Doré) et Sad and slow (sur l'album Coeur de Clara Luciani). Parfois, en interview, l'un et l'autre évoquent leur relation particulière.

Invitée de Laissez-Vous Tenter en juin 2021, l'interprète de La Grenade s'était confiée sur leur amitié : "Je ne sais pas si c'est parce qu'on vient tous les deux du Sud, mais il y a quelque chose de très rassurant pour moi d'avoir trouvé Julien. (...) Au-delà d'être un artiste que je respecte infiniment, j'ai l'impression d'avoir trouvé un grand frère rêvé. Et c'est très beau cette relation qu'on a. (...) J'ai une tendresse infinie pour lui".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info