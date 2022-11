INVITÉE RTL - Juliette Armanet raconte une "scène surréaliste" vécue dans le métro

"Ma vie est un blockbuster, j'ai une vie très intense." Juliette Armanet sort l'album Brûler le feu 2, fort de cinq nouveaux titres. Elle avait besoin de "la confiance" de la tournée pour terminer ses chansons, avoue-t-elle sur RTL, jeudi 10 novembre.

L'ancienne journaliste revient sur sa nouvelle célébrité, ce succès inespéré. Et il amène son lot de situations cocasses. Elle évoque notamment une scène "de dingue" dans le métro, où elle s'est retrouvée à côté d'une dame qui fredonnait son tube Le dernier jour du disco, tout en regardant l'Instagram de la chanteuse. Juliette Armanet s'est alors assise à côté d'elle et lui a lâché un "ben, coucou". "Je me suis dit 'mince, elle va avoir une crise cardiaque'... C'était une scène un peu surréaliste", lâche la chanteuse.

"Cette chanson (Le dernier jour du disco) m’échappe. Elle vit sans besoin de mouliner à fond... Elle reste dans le coeur des gens", se réjouit l'artiste qui va commencer sa tournée des Zénith, qu'elle veut comme "des moments très intimes avec (son) public".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info