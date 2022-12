Juliette Armanet prix de l'Album RTL 2022 : "Ce disque me donne confiance dans ma carrière"

Le suspense est terminé. Le prix RTL de l'année 2022 revient à Juliette Armanet pour Brûler le feu, sorti en novembre 2021. Invitée de RTL Matin, la chanteuse n'a pas caché sa joie à l'annonce des résultats : "Je suis très heureuse de me dire que ma musique a pu rencontrer le public et notamment celui de RTL"; a souligné la chanteuse émue.

"La musique que l'on fait n'existe que grâce aux oreilles, aux yeux et au cœur du public. Il faut savoir garder son exigence et continuer à être au plus près de ce que veulent entendre les gens." Une exigence ayant conquis le jury d'une cinquantaine d'auditeurs qui louent tous sa voix pure et ses talents de mélodiste.

Si le deuxième album est souvent le plus difficile à faire, celui-ci lui a permis de rencontrer un public plus large : "Il me donne confiance dans ma carrière, dans ma trajectoire", a réagi l'artiste dans RTL Matin. Une consécration énorme l'artiste, pour qui la notion de musique "pop" est très importante. Ce prix récompense aussi un risque pris il y a huit ans, celui de tout quitter pour mener une vie de musicienne.

Douze disques étaient en lice pour tenter de décrocher le prestigieux prix. Après un vote des auditeurs de RTL et des internautes de Pure Charts, Juliette Armanet a remporté le prix face aux autres finalistes : Nolwenn Leroy (La cavale), Orelsan (Civilisation), Benjamin Biolay (Saint Clair) et Christophe Willem (Panorama). Juliette Armanet succède à Clara Luciani qui avait remporté l'Album RTL de l'année 2021 avec son album Cœur.

