Renaud chante "J’ai rendez-vous avec vous" de Georges Brassens

publié le 15/10/2020 à 10:43

À la veille de l’ouverture de la Putain d’Expo consacrée à Renaud au Musée de la musique à la Philharmonie de Paris, allons faire un tour dans l’album Renaud chante Brassens, que Renaud s’est offert pour ses 20 ans de carrière, en 1995… Un an plus tôt, impasse Florimont à Paris, là où vivait Brassens, Renaud avait assisté à la pose d’une plaque commémorative, qu’il a lui-même sculpté, il s’agit d’un bas-relief de l’homme à la pipe. Ce fut un déclic, quelques semaines plus tard il convoquait chez lui 4 musiciens pour enregistrer à la maison ses versions d’une trentaine de chansons de Georges Brassens.

Il n’a pas touché aux arrangements d’origine, pour être fidèle à celui qu’il considère comme son maître. Nous vous présentons une reprise qui n’avait pas été dévoilée dans l’album Brassens, mais seulement en 2010 : Renaud chante J’ai rendez-vous avec vous.

Renaud a eu le temps de sortir 4 albums avant la mort de Brassens en 1981, il l’avait croisé deux fois : une fois dans un ascenseur Renaud avait 10 ans, et une fois sur un plateau de télé, et Brassens avait eu le temps de lui dire qu’il trouvait ses chansons "bien construites". Vous imaginez la récompense pour Renaud qui nous a souvent fait cette confidence : il a écrit chaque texte de son répertoire en imaginant Brassens penché sur son épaule… Et à chaque fois qu’il terminait une chanson, il demandait à son Brassens imaginaire de lui donner une note...