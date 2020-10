Quand Cabrel chante "On nous cache tout, on nous dit rien" de Dutronc

publié le 16/10/2020 à 10:08

A l’aube revenant, le nouvel album signé Francis Cabrel sort aujourd’hui, et c’est un événement… Ce qui nous intéresse ici, ce sont les pas de côté… En 43 ans de carrière, Cabrel s’en est accordé quelques-uns : il a adapté Bob Dylan, James Taylor, JJ Cale, Otis Redding, et côté français, moins d’influences (mais tout de même), Cabrel a chanté Brassens, Balavoine… et Dutronc !

On ne le sait pas forcément, mais Francis Cabrel considère Jacques Dutronc comme un modèle de musicien, de compositeur, d’interprète, d’humour et modèle de discrétion aussi… C’est pour toutes ces raisons qu’en 2015, Francis Cabrel a dit "oui" lorsqu’on lui a demandé de reprendre une chanson de Dutronc pour un album anniversaire.

Cabrel avait 13 ans lorsque Dutronc a fait une entrée fracassante dans le paysage en décontractant la chanson française, avec des titres comme par exemple On nous cache tout on nous dit rien… C’était la face B du 45 Tours Les Playboys.

Ce texte féroce de Jacques Lanzmann, définitivement du grand art, qui n’a pas pris une ride depuis 1966… Francis Cabrel se l’approprie de manière vigoureuse. On retrouve cette version sur l’album collégial Joyeux Anniversaire M’sieur Dutronc, sorti en 2015. Et la boucle est bouclée, puisque dans le nouvel album de Francis Cabrel qui sort aujourd’hui, on découvre un morceau inédit qui a pour titre Chanson pour Jacques, une ode à la vie façon Dutronc, sur une rythmique à la Dutronc…