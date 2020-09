Découvrez "The King is Dead", la version originale du "Gabrielle" de Johnny Hallyday

publié le 21/09/2020 à 09:55

Gabrielle est absolument indissociable de Johnny Hallyday, titre à l’origine de 1976 extrait de l’album Derrière l’amour. C’est une des chansons que Johnny a le plus chantées sur scène, on est quand même très nombreux à avoir levé les bras et croisé les poignets pour "mourir d’amour enchaîné".

Johnny, et c’était sa force, a fait de cette chanson une évidence, Gabrielle est devenue un personnage incontournable de sa tribu. Et pourtant : Gabrielle n'était pas à lui. Ce titre est né à 15.000 kilomètres de la France, en Australie, sorti tout droit de l’imagination d’un auteur-compositeur interprète qui s’appelait Tony Cole. Sur son premier album (il n’en a fait que 2) sorti en 1972, on trouve la chanson The King is Dead ("Le roi est mort"), qui 4 ans plus tard deviendra la chanson de Johnny. C’est notre pépite du jour : voici The King is Dead de Tony Cole, la version originale de Gabrielle.

Gabrielle, elle vient de là, elle vient de ce morceau The King is Dead, de l'Australien Tony Cole. Et c’est tout simplement parce que les droits de cette chanson en anglais étaient libres qu’un directeur artistique s’en est emparé, et l’a ramené en France. D'ailleurs, elle n’a pas coûté cher ! Les auteurs Long Chris et Patrick Larue ont adapté le texte en français, ils ont gardé le prénom Gabrielle, et Johnny Hallyday a fait le reste.