Quand Johnny Cash reprenait "Personal Jesus" de Depeche Mode

publié le 15/09/2020 à 11:22

Nous vous emmenons faire un tour dans le quatrième disque de la série American de Johnny Cash, légende de la musique country-rock américaine. Dans cette série d'enregistrements, le chanteur proposait ses versions dépouillées de standards ou, plus inattendu, de tubes de la jeune génération.

Et dans ce disque sorti en 2002, un an avant sa mort, c’est d'ailleurs le dernier de son vivant, Johnny Cash s’empare d’une chanson pop-rock construite autour d’un riff de blues ce qui n’était pas pour lui déplaire : le morceau Personal Jesus du groupe anglais Depeche Mode !

Johnny Cash, qui se savait atteint d’une affection dégénérative, évoquait de plus en plus Dieu et le texte de Personal Jesus, signé Martin Gore, l’auteur de Depeche Mode, évoque les lignes téléphoniques très à la mode à l’époque aux États-Unis où on pouvait joindre un prêtre pour se confesser. Ce n'est pas évident à première vue mais ce titre avait donc tout pour plaire à Johnny Cash.

Pour la petite histoire, Martin Gore de Depeche Mode avait trouvé le titre de cette chanson en lisant l’autobiographie de Priscilla Presley. La femme d’Elvis écrivait que : "Vivre avec Elvis, c’était comme vivre avec Jésus à la maison, avoir un Jésus perso…" , voilà l'origine du titre de cette chanson.