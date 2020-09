Quand Guy Béart chantait "C'est écrit" de Francis Cabrel

publié le 16/09/2020 à 10:29

Ce 16 septembre marque les 5 ans de la disparition de Guy Béart à l’âge de 85 ans… Béart, figure majeure de la chanson française, laisse une œuvre libre et délicate, un peu oubliée… Lui, qui revendiquait d’avoir toujours été "en marge", s’était parfois absenté mais il n’avait jamais vraiment décroché. Par exemple, à la fin des années 90, peu de temps avant ses 70 ans, il était toujours sur scène à l’Olympia ou à Bobino avec ses fameux concerts de 4 heures, mais il ne sortait plus de disques, et il avait signé un contrat de travail avec les éditions Atlas.

Il s’était engagé à interpréter des chansons d’autres artistes pour une collection d’albums hommages. Guy Béart est donc allé en studio pour chanter du Gainsbourg, du Joe Dassin, du Souchon, et, peut-être encore plus inattendu : pour enregistrer sa version d’une chanson de Francis Cabrel… Il avait choisi le tube de 1989, C’est écrit, tiré de l’album Sarbacane.



On trouve ce document, enregistré en 1998, dans l'intégrale de Guy Béart Les couleurs du temps, qui vient tout juste de sortir : 446 chansons sur 20 CD pour que cette voix ne disparaisse pas… Quand on demandait à Francis Cabrel de décrire le style de Guy Béart, il répondait : "C’est une patte de chat… avec des griffes !".