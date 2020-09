Élodie Frégé reprend "I Only Want To Be With You" de Dusty Springfield

publié le 17/09/2020 à 12:18

On va faire un tour dans un album-souvenir absolument réjouissant. Il y a 4 ans, pour fêter ses 50 ans de musique, un des plus grands réalisateurs de disques français, Dominique Blanc-Francard, a demandé à ses amis d’interpréter les chansons anglo-saxones qu’il adorait quand il était adolescent.

Le disque s’appelle It’s a Teenager Dream et il y a du beau monde dans son rêve d’ado : Françoise Hardy, Carla Bruni, Benjamin Biolay, Salvatore Adamo qui chante Stand By Me, Stephan Eicher ou encore Élodie Frégé, qui reprend I Only Want To Be With You, le tout premier morceau enregistré par l’anglaise à la voix soul Dusty Springfield, sorti en novembre 1963. On connait bien la version française de Richard Anthony, À présent tu peux t’en aller, mais c’est l’originale que je vous propose d’écouter…

I Only Want To Be With You est une déclaration d’amour enflammée qui met de bonne humeur et qui va bien à Élodie Frégé. Le parolier avait écrit le texte quelques jours après son mariage. Dans la version française À présent tu peux t’en aller, Richard Anthony parle d’infidélité et de séparation, allez comprendre… Cette version d’Élodie Frégé, fidèle à l’originale, a été enregistrée en 10 minutes avec les instruments de l’époque, notamment un micro de 1959 pour sa voix, on retrouve la chanson dans l’album It’s a Teenager Dream.