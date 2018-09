publié le 07/09/2018 à 10:15

Mon pays, c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, sortira le 19 octobre prochain. Le label Warner Music avait dévoilé, jeudi 6 septembre, le visuel, le nom et la date de sortie de ce 51e album, très attendu par les fans du chanteur. "C'est l'album de la survie", a confié Laeticia Hallyday.



Composé de dix chansons et réalisé en collaboration avec Maxime Nucci (alias Yodelice) et de fidèles musiciens de scène de l'artiste, cet album sera très rock. Les morceaux ont été enregistrés en Californie et à Paris et sont intitulés : Je ne suis qu'un homme, Pardonne-moi, Tomber encore, Made in rock'n'roll, Back in L.A., L'Amérique de William, J'en parlerai au diable, Un enfant du siècle, 4m2, et Mon pays, c'est l'amour.

La pochette est d'une grande sobriété et porte encore les teintes noires et blanches du deuil malgré une photographie très lumineuse. Le cliché est signé Dimitri Coste et est issu d'un shooting réalisé pour les besoins de l'album L'Attente, paru en novembre 2012. On peut voir le Taulier, habillé d'un jean, d'un t-shirt blanc, de tatouages, de bijoux et d'un contre-jour en guise d'auréole.

La pochette de "Mon pays c'est l'amour" de Johnny Hallyday Crédit : Warner Music

Des polémiques persistantes

Mais l'héritage culturel (et financier) lié à la mort de Johnny Hallyday fait encore des remous. Le nom de l'album est déjà un sujet de conflit : selon le clan Smet, cité par Franceinfo, Mon pays, c'est l'amour ne serait pas le titre choisi par Johnny Hallyday qui aurait préféré nommer cet album Made in rock'n'roll, comme le titre d'un des morceaux. Une information aussitôt démentie par Laura Smet elle-même.



Du côté de la veuve de la star, on évoque plutôt "une polémique permanente qui ne fait que salir la mémoire de l'artiste". Jean-Claude Camus, l'ancien producteur du rockeur, a également expliqué que cet album est "la réponse à toutes les questions (...) Cet album est un message d'amour à Laeticia. C'est une bombe. Il va tout balayer. Il est plein de messages".

La fille de Johnny Hallyday a démenti l'information vendredi 7 septembre Crédit : Capture d'écran Instagram / Laura Smet