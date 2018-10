publié le 17/10/2018 à 11:48

Il se lance en solo. Après l'aventure Fréro Delavega, Jérémy Frérot revient sur le devant de la scène musicale avec son tout premier album, baptisé Matriochka et c'est l'une des jolies surprises de cet automne. Dans ce disque, le jeune artiste de 28 ans prend son envol, il s’affranchit de la pop-folk acoustique de son ex-duo et impose d'emblée un style.



Douze chansons composent ce disque à la production électro-pop audacieuse et vaporeuse. Jérémy Frérot y impose une voix touchante et mélodieuse, peu utilisée jusqu'à présent. Et surtout il ouvre son horizon. Il s'est entouré de Ben Mazué et Laurent Lamarca pour l'écriture mais il signe la plupart des morceaux.

"Le fait de se retrouver seul professionnellement ça a été vraiment dur, j'ai mis un ou deux mois à m'en remettre et puis après il a fallu que je mette seul vraiment pour me dire 'tiens, sur quoi je vais écrire'. Lorsque je suis seul je broie du noir assez rapidement et je n'aime pas ça. (...) Avec Fréro Delavega ont été un peu des robots, qui prennent du plaisir mais des robots quand même. À deux, il y a vraiment des barrières pour écrire", a raconté le chanteur au micro de RTL.

"Matriochka" est notre coup de coeur musical de cette fin d'année 2018 Crédit : Label 6&7

Les premiers albums sont souvent nombrilistes, celui-ci est clairement altruiste. Cinq chansons parlent des gens, tout simplement. Matriochka, le premier album de Jérémy Frérot est disponible depuis le 12 octobre. Le chanteur démarre sa tournée le 3 novembre 2018 chez lui à Arcachon, il sera le 27 novembre à Lille, le 29 à Lyon ou encore le 11 décembre à la Cigale à Paris.