Jenifer sur RTL : invités surprises, esprit de fête, surmédiatisation... Elle se confie avant son premier Accor Arena

Jenifer lance ce soir au Galaxie d'Amnéville sa tournée anniversaire. La chanteuse célèbre ses 20 ans de carrière avec notamment un concert à l'Accor Arena (anciennement Paris-Bercy) de Paris le 18 mars. Jenifer vient aussi de publier N°9, son nouvel album. La chanteuse entame cette nouvelle décennie avec un projet vintage, gorgé de cuivres et inspiré par sa passion pour la soul music.



"J'ai pensé ces chansons pour la scène, pour retrouver le public, explique la chanteuse au micro de RTL. J'aspire à quelque chose d'extrêmement positif. Ces chansons ont été créées vraiment dans cette période très anxiogène qu'on a tous connus, qui s'appelle le Covid. Je ne pouvais pas m'empêcher de rester optimiste sur le devenir des artistes. On ne savait pas trop ce qu'il allait se passer si on allait pouvoir retrouver les gens sans les masques, le monde, le public. Et j'avais besoin de me sentir très entouré pour pouvoir créer ce moment festif qu'on attend tous quand on va voir un concert. Et je me sens beaucoup plus libre aussi au niveau de l'interprétation, parce qu'avec les musiciens, du coup, ça devient moins scolaire."



Malgré 20 ans de carrière et 20 ans de musique. C'est la première fois que Jenifer affrontera la salle de Bercy. "Il y a toujours ce fameux trac qui m'habite tout le temps. Mais ça passe, commence Jenifer, j'ai un dédoublement de personnalité dès que je monte sur scène, c'est fou. C'est sur la première chanson, donc il y a toujours cette appréhension de répondre aux attentes. D'ailleurs la première chanson, ce sera Est ce que tu danses ?"



La rafale "Star Ac'"

"J'ai adoré découvrir des salles comme les Folies-Bergère, la Cigale, Le Trianon, l'Olympia. J'adore. J'adore cette proximité. Et puis l'âme de ces salles-là. Je vais voir des concerts d'autres artistes à Bercy et j'adore. Mais je ne m'imaginais pas sur cette scène. Cette musique m'a donné envie de proposer quelque chose de différent. J'ai prévu sur ce Bercy de grandes surprises, des invités...", avance la chanteuse, mystérieuse qui refusera d'en dire plus. "Je ne peux pas en dire plus parce que sinon, ce n'est plus une surprise."

Aujourd'hui, Jenifer vit en mère louve sur son île de Corse. 20 ans après sa révélation, elle continue de préserver sa vie privée farouchement. "Je vagabonde, mais plus j'avance, plus j'ai besoin de renouer avec mes racines. Et c'est ce qui m'a toujours ressourcé. Ç'a toujours été un parfait équilibre parce que j'ai connu le succès très, très jeune et la surmédiatisation même, puis le jugement de l'autre", reconnaît Jenifer. Ça a été beaucoup pour quelqu'un de très jeune. Je sortais du château le 12 janvier 2002. Je me suis pris une rafale. Je n'ai rien compris. La Star Academy, c'était un énorme télécrochet. C'était le premier, donc il y a eu un effet. Il y avait des millions de téléspectateurs, donc j'étais reconnu dans la rue."

"Ne plus pouvoir sortir, s'acheter quelque chose à la boulangerie ou peu importe ou faire ses courses, créer parfois des émeutes, continue-t-elle. Il y avait des gens comme ça qui étaient très curieux de me rencontrer. Il fallait être disponible. Surtout, je ne pouvais pas ne pas répondre aux gens. C'était malpoli. Je n'ai pas éduqué comme ça et donc je me suis construite aux yeux de tous. Mais après, c'est pour ça aussi que je tiens à protéger aussi les gens que j'aime. Je tiens à protéger aussi cette petite parcelle qu'il me reste de ma vie privée".



