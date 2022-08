Jenifer se confie sur RTL : son album "N°9", la nouvelle "Star Ac', ses 40 ans...

Jenifer prépare la sortie de son neuvième album. Il va s'appeler N°9. "Ça me semblait logique de l'appeler ainsi. C'est vrai que j'en suis à mon neuvième album, à ma neuvième tournée. Donc c'était une évidence. Et j'ai bien aimé aussi la typologie du numéro, le chiffre neuf, la signification qu'il a. Il représente la nouvelle ère dans laquelle je vais m'immiscer", confie la chanteuse.

Le numéro 9 est pour l'artiste "une espèce de porte bonheur". "C'est très spirituel tout ça. Mais j'ai été attendrie par un texte que j'ai lu sur le numéro neuf, et il se trouve que c'est l'album numéro neuf. Donc, je me suis dit que ça allait me porter chance."

La chance, Jenifer en a toujours besoin aujourd'hui et elle salue aussi celle du passé. Une chance qui ne peut fonctionner que si la chanteuse est bien entourée et fournit un important travail. "Il y a du travail, il y a de sublimes rencontres. Il y a une équipe extrêmement puissante autour de moi que j'aime profondément parce qu'ils m'ont aidé à aller là où j'avais envie d'aller depuis longtemps, raconte Jenifer. Mais il y a un facteur chance qui est bel et bien là depuis le début, depuis 2001-2002 et la sortie du château [de la Star Academy]. Donc oui, je pense que je fais partie des privilégiés, des gens relativement chanceux dans ce métier-là."

"Je m'étais perdue"

Nouvelle page, son 8e album a été disque de platine. Plus de 100.000 exemplaires vendus aujourd'hui. Un chiffre rare pour les artistes. "C'était un album encore plus important que les autres puisque je retrouvais les gens. Je retrouvais le public. C'était mon but ultime. Je m'y racontais davantage que les autres. J'avais cette fameuse pudeur un petit peu plus de côté, parce que je pense que les gens avaient besoin peut-être de m'entendre davantage. Ça faisait un moment. J'avais une tournée avec Paradis Secret qui avait été avortée. Donc c'était difficile de remonter sur scène ensuite. Je m'étais mis un petit peu au vert. J'avais besoin de retrouver la passion aussi. Donc ça, c'est aussi grâce aux rencontres que j'ai pu faire retrouver le chemin des studios".

"Le goût simplement pour la musique, pour pouvoir remonter sur scène. Pleine d'enthousiasme et pleine de passion. L'amusement. Si je ne ressens pas d'une quelconque manière cette puissance musicale qui me fait vibrer, je ne peux pas partager quoi que ce soit. Donc cet album là a été merveilleux pour moi. Il m'a permis de retrouver les gens sur scène, de retrouver le public et de rétablir un petit peu ce lien que j'avais peut être perdu à un moment donné parce que moi-même, je m'étais perdue à un moment donné.

Et puis N°9 là, arrive. J'ai envie de folie, j'ai envie de fête. J'ai envie de sortir de cette période dans laquelle on a été tous confrontés. On est dans un monde qui n'est pas très agréable et j'ai la chance de faire un métier qui est extrêmement joyeux. C'est le but ultime de cet album-là. C'est un appel à la fête, c'est un appel à mettre de côté les bobos, les aléas du quotidien et de se retrouver sur scène pour pour faire la fête tous ensemble autour de la bonne musique, d'une équipe méga solide et et de belles chansons, surtout pour pouvoir partager des choses et s'évader tous ensemble le temps d'un concert".

Le son vintage de son enfance

Il y a quelques années, Jenifer a sorti un album qui s'appelait Lunatique, qui était un petit peu vintage, coloré. Ce nouvel album retrouve un peu de cet esprit-là. Jenifer semble vouloir retrouver la joie de la musique qu'elle écoutait lorsqu'elle était enfant.

"Je voulais retrouver ces sonorités qui m'ont fait aimer la musique. Et ça m'évoque énormément de souvenirs. J'ai de la nostalgie quand j'entends un sax. Mais de la jolie nostalgie, de la nostalgie positive, prévient-elle au micro de RTL. Et j'ai eu la chance d'enregistrer dans des conditions de live, des musiciens jouant en même temps que je chantais sur des vieux magnétos à bandes. En fait, il y a un son, un style qui est particulier quand on enregistre dans ce type de studio. C'est très vintage. J'ai l'impression qu'on entend plus la passion quand les musiciens jouent ensemble. Il y a les échanges de regards. Une notion de groupe que je voulais faire ressentir dans ce disque. C'était très important. Ça a été beaucoup de travail, mais on a réussi à le faire. Ça va être encore plus puissant sur scène, ça va être encore encore plus jouissif".

Bande anglaise

Jenifer a enregistré une bonne partie de cet album à Londres afin d'y capter l'énergie de la capitale anglaise. "J'avais envie de retrouver cette énergie des vieux studios londoniens. J'avais envie de faire ressentir l'âme du studio dans le disque. Il n'y a que là-bas que je pouvais le faire : les cuivres, les musiciens..."



Amy Winehouse y a chanté, les Sex Pistols aussi. "Il y a eu beaucoup de vécu dans ce studio-là. J'adore le matériel et surtout, j'avais très envie d'enregistrer sur bande. C'était très important et, en même temps, je ne voulais pas tomber non plus dans la caricature, dans quelque chose que je ne suis pas. Il fallait que ça me ressemble aussi", confie Jenifer

Sauve qui aime est le premier single envoyé en éclaireur de ce nouvel album. "J'ai le cœur à l'envers. Nous deux, ça va, ça vient", chante-t-elle. Jenifer aimerait-elle chanter les amours compliquées ? "C'est gentil, c'est le jeu du chat et de la souris, répond la chanteuse avec le sourire. On connaît tout ça. Il n'y a pas une rupture, ça se passe bien, on ne parle pas d'échec, ça reste positif".



Jenifer puise dans sa vie, dans celles de ses proches mais aussi dans l'imaginaire de ses auteurs pour ses chansons. "Je suis témoin de plein d'histoires autour de moi. Il y a mes histoires mais je m'inspire énormément de ce qui se passe autour de moi et je fais confiance aux auteurs, précise-t-elle. J'ai fait une rencontre pour cet album qui a été un vrai coup de cœur. Il s'appelle Mark Weld. Il a écrit la majorité des chansons sur N°9 et je vous avoue qu'il m'a écrit des chansons que je n'aurais pas osé écrire un jour. Sur la transmission, par exemple, il y a une chanson qui est sublime que j'avais du mal à chanter. D'ailleurs, j'ai mis deux semaines à réussir à la chanter tellement elle me provoquait d'émotion. C'est une chanson que je dédie à mes enfants".



Cette chanson s'appelle En attendant. "Même si on n'a pas d'enfant, on peut penser à quelqu'un qui nous a marqué quand on était plus petit, que ce soit une grand-mère, un grand-père, une maman..." prévient Jenifer.



La chanteuse a trois enfants, trois garçons. "Ça ne manque pas de rythme. C'est sportif, mais j'adore ça", confie-t-elle. La maternité "m'a aidée à canaliser au bon moment certaines énergies. Ça m'a fait grandir d'un coup d'un seul et et ça m'a énormément donné d'amour et de force et de conviction."

Star Ac', le souvenir et l'avenir

Pour Jenifer, le conte de fées a commencé le 12 janvier 2002. Il y a 20 ans. "Qui l'eût cru ? Moi, je n'y croyais qu'à moitié. J'ai toujours été, malgré mon jeune âge, extrêmement lucide. Je me suis dit que c'était tellement surmédiatisé, ça a pris une telle ampleur... Ce premier album, cette folie des deux premières tournées entre la Star Academy et ma première tournée, se souvient-elle. Je me suis dit qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Mais cette carrière est une grande fierté".

Je me suis dit qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Jenifer sur RTL

On va bientôt revoir sur TF1 la Star Academy. "Moi, ça m'a fait sourire. Je me suis dit 'OK, 20 ans après, bon courage'. Mais l'idée d'un tremplin pour les jeunes artistes, je suis pour. Après, il faut faire attention. Faire attention à ne pas se brûler les ailes. À ne pas oublier qu'il y a du travail après. On ne sort pas en ayant tout acquis de la Star Ac', tout reste à faire. C'est un passeport, c'est un tremplin".



"J'ai vécu trois mois très intenses [lors de sa participation à la Star Ac']. J'ai énormément de tendresse pour cette aventure. Forcément, ça m'a fait connaître. C'est le chemin de mon premier studio, de mes premières chansons. Ça m'a permis de faire un premier album. C'était un rêve éveillé, ce que je vivais", confie-t-elle.



Est-ce que sans la Star Ac', Jenifer serait devenue chanteuse ? "Je ne sais pas, j'aimais vraiment ça, donc je pense que je me serais accroché d'une manière ou d'une autre, analyse-t-elle. Il y a eu plein d'autres télécrochets. Peut-être que j'aurais postulé..."



Va-t-elle devenir la prochaine marraine de cette nouvelle édition de l'émission de TF1, comme l'a appris RTL ? "Je suis hyper partante parce que j'ai assumé d'en parler très librement. C'est une aventure humaine que j'ai vraiment beaucoup aimée et j'ai toujours eu de tendresse pour tout le monde. Donc, y retourner, je pense que ça se fera d'une manière ou d'une autre. Après, si je suis marraine ou pas, je ne peux pas vous répondre clairement parce que je ne sais pas encore".

Une tournée "explosive"

Le 15 novembre, Jenifer fêtera ses 40 ans. Un nouveau chapitre qu'elle aborde avec philosophie. "J'ai une vie très très très remplie, donc ça va. Si je n'avais rien connu, ça m'aurait mis une angoisse..., lâche-t-elle. Mais j'ai connu plein de choses. Il y a eu plein de rebondissements dans ma vie. Des positifs comme des négatifs. Mais j'avance et je suis fière".



Nouvelle décennie, nouvel album et bientôt une nouvelle tournée. La chanteuse se prépare à retourner sur les routes avec une énergie décuplée. "Elle va être dingue cette tournée. Il y a beaucoup d'idées et, à un moment donné, il va falloir qu'on se calme un peu. Il va y voir un beau spectacle. Au-delà d'un bon concert, ce sera un beau spectacle aussi", promet-elle.



Les fans de la chanteuse se donneront rendez-vous le 4 novembre pour N°9, le neuvième album de Jenifer dont on ne manquera pas de reparler. Sa tournée suivra ensuite dès le 3 mars avec le premier Paris-Bercy de la chanteuse qui s'annonce "explosif" pour le 18 mars 2023.

