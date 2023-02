Jena Lee révèle le nom de l'artiste à qui son tube "J'aimerais tellement" était destiné

"J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur". Quatorze ans après le succès de son morceau, la chanteuse française Jena Lee a créé la surprise en révélant l'identité de celui qu'elle aimait tellement. À demi-mot, la chanteuse parle enfin de l'homme qui faisait battre son cœur à l'époque.

Lors d'une partie de Fortnite jouée avec le créateur de contenu PirAStack ce 21 février, Jena Lee a répondu aux questions des internautes. "Comment t'est venue l'inspiration de la fameuse musique J'aimerais tellement ?", l'a interrogé l'un d'entre eux. Hésitante d'abord, la jeune femme désormais âgée de 35 ans s'est finalement confiée. "J'étais amoureuse de quelqu'un qui était un peu connu à l'époque et qui est très connu maintenant". Refusant de citer ouvertement son identité, Jena Lee a toutefois dévoilé des indices clés, indiquant notamment qu'elle avait fait un duo avec lui et que son nom commençait par un O.



Aucun doute possible, Jena Lee était amoureuse d'Orelsan. Après une relation malheureuse, la peur que lui inspiraient ses sentiments pour le rappeur caennais l'a poussé à écrire les paroles de sa chanson, raconte-t-elle ensuite au vidéaste, qui n'a pas caché sa surprise.

Le tube de Jena Lee possédait tous les ingrédients du succès : mélodie aux airs lancinants et R&B, clip à l'esthétique emo et paroles dédiées à un amour impossible. Si, depuis, l'artiste franco-chilienne s'est faite plutôt discrète médiatiquement et artistiquement, lors de la sortie de son premier album Vous remercier" en 2009, sa chanson J'aimerais tellement avait rencontré un énorme succès et était restée première du classement des singles les plus écoutés pendant 11 semaines.

