Jeff Koons, emblème d'un art industriel spectaculaire qui divise

31/01/2018

Il a été reçu ce mardi 30 janvier par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Ensemble, ils ont parlé de la polémique autour de son bouquet géant de tulipes, qu'il veut offrir à Paris et installer près du Palais de Tokyo. L'artiste Jeff Koons divise. Pourtant, il est le plus célèbre des artistes contemporains et à 63 ans, il a déjà exposé dans les plus grands musées d'art moderne du monde.



L'un de ses fameux Balloon Dogs a même été acheté pour quelque 58 millions de dollars, soit l'oeuvre la plus chère jamais vendue par un être vivant. Mais est-il pour cela reconnu par ses pairs ? Avec son sourire ultra-bright, ses œuvres provocatrices qui transpirent le sexe et l'argent, Jeff Koons est l'artiste le plus controversé de son époque et pose la question : c'est quoi le bon goût ?

Une vie de polémiques

Après des études d'art, il fait la rencontre de sa vie : il réussit à s'entretenir avec son maître, Salvador Dalí. Il est alors trader à New York, puis épouse la vedette du porno italien, la Cicciolina, ce qui le rendra célèbre. Il tirera d'ailleurs de sa vie sexuelle avec sa femme toute une série d’œuvres interdites au moins de 18 ans dans les musées.

Travailleur acharné, il était à la tête d'une équipe de 120 personnes, dont des dizaines d'assistants qui travaillent le métal pour le polir parfaitement et qu'il ressemble à du plastique gonflable. Parmi ses œuvres les plus connues, y a donc les fameux Balloon Dogs, mais aussi Rabbit, un énorme lapin en inox exposé au musée de Chicago, ou encore ce Michael Jackson en porcelaine dorée accompagné de son chimpanzé de compagnie.



Des œuvres kitschissimes qui nécessitent des mois et des mois de travail et qui ont fait de Jeff Koons, l'emblème d'un art industriel spectaculaire.