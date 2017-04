Elton John hospitalisé après une infection "potentiellement mortelle"

publié le 25/04/2017 à 09:37

L'interprète mondialement connu de Candle in the Wind a échappé au pire. Après sa tournée sud-américaine, Elton John a eu une grave infection bactérienne "potentiellement mortelle", comme le rapporte le quotidien américain Los Angeles Times. Le chanteur britannique a contracté celle-ci pendant son vol qui le ramenait de sa dernière série de concerts en Amérique du Sud, qui s'est achevée le 10 avril au Chili. Il a ensuite été conduit en soins intensifs pendant deux nuits en Grande-Bretagne, où il réside avec sa famille.



Elton John est sorti de l'hôpital samedi dernier, explique le communiqué officiel rapporté dans le Los Angeles Times. Il doit maintenant se reposer autant que faire se peut chez lui. Ses concerts prévus en avril et mai, dont des shows à Las Vegas ont donc été annulés. Mais, son retour sur scène serait prévu le 3 juin prochain lors d'un show à Twickenham en Angleterre.

Le chanteur a tenu à rassurer ses fans et remercier l'équipe médicale qui l'a pris en charge le week-end dernier dans un communiqué : "J'ai la chance incroyable d'avoir les fans les plus incroyables et fidèles et je m'excuse de les décevoir. Je suis extrêmement reconnaissant à l'équipe médicale pour son excellent travail qui m'a permis de me rétablir si bien".