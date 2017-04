Grande-Bretagne : il reconnaît avoir fomenté un attentat contre Elton John

publié le 28/04/2017 à 05:30

La Grande-Bretagne vit à son tour sous la menace permanente d'une attaque terroriste. Quelques semaines après l'attentat sur le pont de Westminster, et alors que les forces de l'ordre londoniennes ont interpellé le jour même un homme soupçonné d'être sur le point de commettre un attentat, un islamiste de 19 ans a reconnu avoir planifié plusieurs attentats ce 27 avril.



L'aspirant jihadiste a ainsi reconnu avoir préparé une attaque à la bombe contre l'artère commerçante Oxford Street et ainsi qu'une attaque terroriste lors d'un concert d'Elton John le 11 septembre dernier à Hyde Park, 15 ans après les attentats contre New York et Washington. Haroon Syed, qui vit dans l'ouest de Londres, a plaidé coupable devant le tribunal de l'Old Bailey pour le chef d'accusation de "préparation d'actes terroristes" entre avril et septembre 2016.

Un grand frère déjà incarcéré pour des faits similaires

Haroon Syed a été démasqué lorsqu'il pensait s'adresser sur internet à un autre extrémiste qui était en fait un agent des services de sécurité britanniques. Le juge Michael Topolski a renvoyé le prononcé de la condamnation au 8 juin afin d'avoir un rapport psychiatrique du jeune homme qui risque la perpétuité. "Syed a reconnu avoir essayé de se procurer une mitrailleuse, des armes de poing, une veste pour attentat-suicide et une bombe", a indiqué dans un communiqué la police.

S'agissant de la bombe, il a émis "une demande spéciale qu'elle soit pleine de clous pour qu'il puisse la faire exploser dans un lieu bondé comme Oxford Street", a ajouté la police. En juin dernier, son frère Nadir Syed, 23 ans, a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 15 ans après avoir été reconnu coupable d'avoir préparé une décapitation le 12 novembre 2014, à l'image de ce qu'avait subi le soldat Lee Rigby en mai 2013 dans le sud de Londres.