Jean-Louis Aubert sur RTL : "Y'a eu cette envie de revenir sur moi-même"

et Maria Aït Ouariane

publié le 26/09/2019 à 10:57

Neuf ans après l'album Roc Eclair, Jean-Louis Aubert sera enfin de retour au rayon disques cet automne. Son nouvel album est solitaire, très intime. Sur RTL, l'auteur-compositeur de 64 ans nous a présenté une toute nouvelle chanson.



Bien sûr, ballade envoûtante avec une rengaine qui ne vous quittera plus, est la première chanson inédite de Jean-Louis Aubert depuis 2010. "Une envie de dire t'en fais pas", explique t-il.

Quatre ans plus tard, il revenait avec des mises en musique de poèmes de Michel Houellebecq. Neuf ans, mais "l'impression que c'était hier" pour l'ex-membre du groupe Téléphone qui avoue avoir continué à écrire régulièrement. "J'avais un carton rempli de chanson [..] mon sac à dos rempli de carnets". "C'est un peu comme le destin, on le voit que quand on se retourne" continue t-il en riant.

9 ans après son "Roc'Eclair", Jean-Louis Aubert est de retour avec des titres inédits : "j'ai l'impression que c'était hier", confidences dans #LaissezVousTenter avec @StevenBellery pic.twitter.com/MBpXZizhEz — Laissez-Vous Tenter (@LVT_RTL) September 26, 2019

Le prochain disque de Jean-Louis Aubert sera un disque un peu particulier, puisque ce sera un double-album. Le chanteur a enregistré 22 chansons où, exceptées les cordes et les cuivres, il y a joué de tous les instruments. Piano, claviers, guitares, basse, batterie. "Y'a eu cette envie de revenir sur moi-même" confie t-il sur RTL.

Refuge et Le Sculpteur de Vent forment le prochain double-album de Jean-Louis Aubert qui sortira le 15 novembre 2019. Il s'installera au Bataclan à Paris pour huit soirées à partir du 7 novembre 2019. Enfin, une tournée des Zéniths dès le 27 février 2020, toujours en solo, avec ses hologrammes, mais dans une nouvelle scénographie.

Jean-Louis Aubert et ses hologrammes Crédit : Affiche de la tournée