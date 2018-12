DIAPORAMA - Goldman, Mbappé.... Découvrez les personnalités préférées des Français

publié le 30/12/2018 à 05:33

Comme chaque année, le JDD publie son classement des personnalités préférées des Français réalisé grâce au sondage Ifop* pour l'hebdomadaire. Et pour la huitième fois, c'est Jean-Jacques Goldman qui occupe la première place (35,3%), juste devant Omar Sy (32,5%) et Dany Boon (25,7%).



Pour sa première année dans le classement, Kylian Mbappé se hisse directement à la quatrième place (24,5%). En cinquième position on retrouve l'astronaute Thomas Pesquet (24,5%). Zinedine Zidane (non classé l'an dernier) arrive quant à lui en sixième position avec 22%.

À noter que pour la première fois en 66 édition, aucune femme ne figure dans le Top 10 des personnalités préférées des Français. "Presque toutes les personnalités féminines reculent. Et de nombreuses autres testées (Cotillard, Milot, Paradis, Dhéliat, Jenifer, Ferri, Gossuin…) n'intègrent pas le Top", précise le JDD.

De plus, ce classement 2018 marque la disparition des politiques. Seul Nicolas Hulot, qui a quitté le gouvernement cet été, figure dans le Top 50 à la 43e position.



*Dans cette étude menée en ligne, 1.004 personnes âgées de 18 ans et plus étaient invitées à dire quelles sont les dix personnalités qui comptent le plus pour elles et qu'elles aiment le plus.