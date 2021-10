Jean-Jacques Goldman "écoute tout ce qu'il se passe musicalement", confie Michael Jones

Jean-Jacques Goldman a 70 ans ce 11 octobre 2021. RTL lui souhaite un joyeux anniversaire tout au long de la journée. 17 ans après son ultime concert, Jean-Jacques Goldman reste l'une des figures les plus populaires de la chanson française... 40 ans après Il suffira d'un signe, son premier succès solo. 20 ans après son dernier album Chansons pour les pieds, Goldman reste un patron de la chanson.

En mars 2020, il était sorti de sa retraite pour réinventer Il changeait la vie en hommage aux soignants. Puis, il a disparu, à nouveau. Depuis deux décennies, on ne l'a vu qu'aux Enfoirés, ou presque. Un tube avec Patrick Fiori en 2007. Un duo avec Grégoire en 2010. Un ultime enregistrement studio, avec Claire Keim pour le Sidaction en 2011. Et plus rien. Pour RTL, l'un de ses amis intimes se confie. Michael Jones se raconte dans Mes plus belles chances, aux Éditions Robert Laffont. Le guitariste l'assure : la musique habite toujours Jean-Jacques Goldman.

"Jean-Jacques n'arrête pas d'écouter la musique. C'est dans son ADN. il a toujours été au courant des derniers trucs. J'ai reçu il y a trois jours un lien et il m'a fait découvrir un groupe ! Il écoute tout ce qu'il se passe musicalement", décrit Michael Jones.

"Mes plus belles chances" de Michael Jones Crédit : Robert Laffont

"On ne parle jamais de nos anniversaires. Ce n’est pas prévu qu'on se voit. Je ne sais même pas où est Jean-Jacques en ce moment, révèle-t-il. On s'envoie des mails mais c'est le genre de truc que je ne lui demande pas. Ce n’est pas un secret, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Tant que je peux dialoguer avec lui c'est tout ce qui compte."



Michael Jones était là lorsque Jean-Jacques Goldman a expliqué au début des années 2000 qu'il allait s'éloigner de la scène. "Je vais arrêter la scène pour le moment", avait-il dit. C'est ce "pour ce moment" qui semble durer qui permet à certains de ses anciens camarades musiciens de garder l'espoir d'un éventuel retour, même s'ils restent réalistes. "Tous ceux qui ont travaillé avec Jean-Jacques rêveraient de repartir sur la route avec lui. Tellement c'était génial. Si je disais que je m'en foutais, ce serait un mensonge", confie Michael Jones.

Le journal Le Progrès a révélé le mois dernier que Jean-Jacques Goldman avait répondu à la lettre d'une fan jurassienne. Elle lui demandait s'il ferait une tournée d'adieux. Réponse : "Je suis triste de la tristesse que cette absence peut causer, mais je sais ce que la scène exige d’implication, d’énergie, de désir et je n’en suis plus capable. Et, il me semble que ce serait trop difficile, émotionnellement aussi". Jean-Jacques Goldman a offert à Céline Dion ses plus grands succès francophones. En 2016, la star nous avait confié que son ami Jean-Jacques avait aujourd'hui un autre dessein.

"Il est père de famille, c'est son plus grand succès. J'en suis sûr, je le connais assez bien. Il est très heureux. On peut dire que c'est un magicien. Je lui ai demandé à maintes reprises de m'écrire encore un album mais effectivement on a tout dit...", nous expliquait la chanteuse.