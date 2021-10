Penn Badgley et Victoria Pedretti dans "You"

"You", saison 3 (Netflix) : deux psychopathes, main dans la main et face à face

C’est une des séries phénomènes les plus attendues de cette fin d’année : la saison 3 de You sur Netflix, qui marque le retour de son héros légèrement dérangé, Joe. You est une série américaine qui a enregistré près de 40 millions de vues pour sa première saison en 2018, celle où l’on découvrait Joe Goldberg, un libraire new-yorkais, beau gosse, passionné de poésie...

Sauf que la perfection n’est pas de ce monde. Joe, en fait, est aussi secoué qu’une bouteille d’Orangina avant de la décapsuler. Tendance Francis Cabrel mais remixé : lui, c’est pas Je l’aime à mourir mais Je l’aime à la faire mourir. Car quand Joe s’entiche d’une fille, ça vire à l’obsession et il est prêt à tout pour l’avoir. Et quand nous disons tout, c’est tout. Jusqu’à zigouiller toutes celles et ceux qui se dressent entre sa conquête et lui, le serial lover. Avec lui l’expression "aimer à la folie" n’a jamais été aussi bien prise au pied de la lettre. Et au pied de biche pour fracasser le crâne de ses rivaux.

Dans cette saison 3, que se passe-t-il ? Joe a des bâtons dans les roues. Deux précisément. Love, la fille avec qui il s’est marié pour le meilleur et surtout pour le pire puisqu’elle est encore plus tarée que lui. Et Henry, l’enfant qu’ils viennent d’avoir. En plus, il s’est installé dans une zone pavillonnaire qui fait de lui le parfait "Desperate Housewife", enfin "Househusband". Mais il finit par se faire une raison… Joe se dit qu’il va consommer local. Ça tombe bien la voisine lui fait de l’œil et même des deux. Sauf que Love, sa femme s’en aperçoit…

Dans cette saison 3 de You, nous avons deux psychopathes pour le même prix. À la fois main dans la main, dos à dos et face à face… Si vous avez aimé les deux premières saisons, vous ne serez pas déçus par celle-ci, toujours aussi dérangeante, gore, addictive avec une ribambelle de twists… Et il y en a pléthore durant les 10 épisodes de cette nouvelle saison. et ce n'est pas fini puisque nous savons déjà qu'il y aura une saison 4 de You.