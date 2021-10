"Je voulais que Zaz meure", confie la chanteuse Zaz qui dévoile son 4e album "Isa"

Trois ans après le succès d'Effet Miroir, Zaz publie ce 22 octobre 2021 son quatrième album qui s'appelle tout simplement Isa. Diminutif d'Isabelle, son prénom à l'état civil. Pourquoi baptiser ainsi cette nouvelle collection de chansons ? Parce que c'est la plus intime de sa carrière. "J'ai beaucoup été Zaz pendant ces dernières années. Zaz était très présente. Avant le confinement j'avais décidé de m'arrêter pour m'occuper d'Isa, de ma vie à moi", explique-t-elle au micro de RTL.

Pendant 10 ans après sa révélation, Zaz ne lève jamais le pied. "Je suis excessive, je voulais tout vivre, des expériences toujours plus folles les unes que les autres. Je me sentais privilégiée de pouvoir vivre tout ça et j'ai tout bouffé, continue-t-elle. Ça n'a pas été facile. Beaucoup d'introspection. d'apprendre à lâcher prise même quand on n'arrive pas à le faire. Pendant ces deux-trois ans, je me suis vraiment trouvée vulnérable. Quand j'étais Zaz j'étais nourrie par cette énergie, cette intensité, du coup... t'es rodée ! Quand tu t'arrêtes, le rythme est plus calme. C'est toi avec toi. Moi j'étais tout le temps tournée vers l'extérieur.

"Quand je me suis arrêtée je voulais que Zaz meure. Je n'en pouvais plus de Zaz. Cette image de quelqu'un tout le temps joyeux, devoir tout le temps rayonner... Et j'ai eu 40 ans alors ce n'est pas la crise de la quarantaine parce que je suis en crise permanente. Je suis dans une autre saison de ma vie. Il se passe d'autres choses. J'ai pris du recul, j'ai trouvé des nuances", confie la chanteuse.

Un chant plus nuancé, des textes engagés

Zaz revient apaisée et amoureuse... Elle a longuement briefé ses auteurs-compositeurs pour chanter des textes qui lui collent à la peau. Comme Ce que tu es dans ma vie, chanson où elle révèle être aujourd'hui la belle-mère d'une adolescente... Dans son nouvel album, Zaz poursuit son chemin vocal entamé sur Effet Miroir. Aidée par une production organique et des mélodies mid-tempo, Zaz baisse d'un ton, développe un chant plus nuancé, moins braillard disons-le. Et c'est tant mieux.

Ces derniers mois, Zaz a repris des cours de chant mais aussi de danse, de théâtre. Pour se reconnecter avec son corps. Elle a arrêté de boire du café ou de manger de la viande. A réfléchi à sa place dans le monde. Elle chante l'écologie, le destin des migrants et revient, à sa manière, sur les mouvements "Me Too" ou "Black Lives Matter" dans la chanson De couleurs vives. Elle chantera dans le Grand Studio RTL le 23 octobre à 14h30 et débutera une tournée dans des théâtres à partir du 28 janvier 2022.