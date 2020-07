"Jazz in Marciac" : "La perte de 20 millions d'euros ne sera pas compensée", dit Jean-Louis Guilhaum

publié le 22/07/2020 à 20:46

La 43e édition de "Jazz in Marciac", le célèbre festival de jazz situé dans le village de Marciac, dans le Gers, a été annulée en raison de la pandémie du coronavirus. Jean-Louis Guilhaumon, maire de Marciac et directeur artistique du festival fait part de son désarroi au micro de RTL mais refuse de céder à la morosité.



"Nous avons très vite rebondi et nous nous sommes dit que nous pouvions d'abord mettre en oeuvre une édition extraordinaire de "Jazz in Marciac" en 2021, nous y travaillons d'arrache-pied. D'autre part, nous mettons en oeuvre un festival virtuel. Nous avons un certain nombre de visiteurs qui nous font l'amitié d'une présence à Marciac pour partager avec nous cette expérience. Grâce au festival, Marciac est un des grands sites d'Occitanie qui reçoit 250.000 spectateurs. Son annulation génère une perte économique de l'ordre de 20 millions d'euros pour notre territoire qui ne sera pas compensée", regrette le directeur artistique du festival.

Les conséquences pour l'emploi seront aussi notables, comme le souligne le maire de Marciac : "Cela aura un impact aussi sur l'emploi car de nombreux saisonniers travaillaient pendant cette période, c'était une véritable fourmilière", se remémore-t-il.