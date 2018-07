publié le 29/07/2016 à 19:19

Du 29 juillet au 15 août, plus de 250.000 aficionados de jazz seront au rendez-vous de Jazz in Marciac. L'événement musical, programmé dans le Gers depuis 1978, mettra cette année à l'honneur Dave Douglas, qui ouvrira le Festival, Avishai Cohen ou encore Diana Krall, Matthieu Chedid, Lucky Peterson et Earth Wind and Fire. Mais le rendez-vous se déroulera sous une surveillance accrue, menace terroriste oblige. "Nous avons pris des mesures de sécurité renforcées. Nous avons déjà des vigiles en nombre pour contrôler l'accès au chapiteau, mis en place une enceinte totalement clôturée et donc sécurisée 24 heures sur 24", assure Jean-Louis Guilhaumon, président-fondateur de Jazz in Marciac, au micro de RTL.



Le Festival de Montreux est encore devant son concurrent à Marciac en terme de fréquentation et de rayonnement. Le leadership est-il accessible ? "Nous ne rêvons pas de gigantisme. Nous voulons simplement occuper notre place dans le paysage de cette musique et surtout lui apporter une contribution importante en terme de formation."