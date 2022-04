"Janet" : que vaut le documentaire consacré à Janet Jackson ?

On n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout quand la vérité qu'on y raconte, c'est un peu comme le visage de Madonna aujourd'hui : c'est la vraie, mais dans laquelle on a injecté pas mal de faux. Janet, c'est moins visible. À 55 ans, elle a toujours cette bonne petite bouille de la petite dernière de la famille Jackson, qui n'était pas membre des Jackson Five.

Les Jackson étaient bien neuf : un fils et trois filles en plus des "Five". Janet, la cadette, était la préférée, notamment de Michael. Mais pas de jaloux, elle a subi le même sort de la part du papa, Joe, une sorte de Thénardier partisan d'une éducation à la dure avec des journées entières enfermées à répéter. Et quand ils vont jouer dehors, un des frères, posté comme un guetteur, prévient les autres quand la voiture du paternel tourne dans la rue.

Victime collatérale toute sa vie

Et tout ça on le voit dans Janet. La grande force de ce documentaire diffusé sur MyCanal, c'est qu'il y a des tonnes d'archives personnelles inédites, où l'on revit l'intimité de Janet et celle de cette famille pas comme les autres. On découvre que si Michael était le King of Pop, Janet, c'est LA drama queen of pop. Une victime collatérale toute sa vie : victime de son père qui l'oblige à devenir comédienne alors qu'elle veut aller à la fac, du coup elle joue à contrecœur dans Fame où elle apparait dans la saison 6. Re-victime de son papa quand pour se venger de ses fils, qui le virent, il oblige Janet à sortir un album avec comme objectif clairement affiché : faire mieux que ses fils et les humilier au hit parade.

Victime aussi de son premier mari, dont elle découvre pendant la nuit de noces qu'il est accro à la drogue. Victime de Michael quand il est accusé de prendre les enfants, pas que par la main, et qu'elle se prend en pleine tronche son nom de Jackson. Victime enfin de Justin Timberlake quant à la mi-temps du Super Bowl en 2005, il lui arrache "accidentellement" un bout de sa robe, laissant apparaitre sa poitrine. Scandale : le fameux "nipplegate" qui aura des conséquences ultra positives, pas pour la carrière de Janet, mais pour les créateurs de YouTube. L'un d'entre eux avait loupé la scène, il voulait la revoir. Mais à l'époque, c'était impossible sur internet. Il a alors eu l'idée de transformer YouTube, qui à l'origine était un site de rencontres qui ne marchait pas du tout, en site de partage de vidéos.

Janet Jackson vit aujourd'hui à Londres avec son fils de 4 ans, né de son troisième mariage. Elle devrait sortir cette année son douzième album Black Dimond, produit par l'équipe qui a fait d'elle une superstar mondiale en 86. Plus de 100.000 millions d'albums vendus, pas mal pour celle qui vivra quand même éternellement dans l'ombre de Michael. Dans ce super docu, Mariah Carey, Whoopi Goldberg, Samuel L Jackson et tous ceux qui témoignent sont unanimes : on se lève tous pour Janet.