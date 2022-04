Brigitte Fontaine évoque ses adieux : "Je m'en fous, c'est complètement cucul et con !"

À bientôt 83 ans, Brigitte Fontaine fera ses adieux à la scène dans une semaine, le 20 avril, au Printemps de Bourges. La fantasque chanteuse a accordé, en exclusivité, sa toute première interview à RTL. Deux ans après la sortie de Terre Neuve, son dernier et 19ème album, Brigitte Fontaine va dire au revoir à son public. Un ultime spectacle baptisé Closing Night. Entourée d'amis (Philippe Katerine, Béatrice Dalle, Arthur H ou Anna Mouglalis sont attendus), Brigitte Fontaine interprètera plusieurs titres de son répertoire décalé.

Diminuée, elle se résigne à tirer son (ir)révérence, 54 ans après la sortie de son premier disque. Alors Brigitte vous faites vos adieux ? "Je ne réponds pas à ce genre de questions ! Je suis au courant depuis deux jours, lâche l'artiste. Ils disent que c'est mes adieux à la scène mais rien du tout ! Je m'en fous, moi. C'est complètement cucul et con. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien ! Je n'ai jamais dit ça et je n'ai jamais dit le contraire non plus. Il n'y a que des mensonges dans cette histoire, y compris que je suis une immense artiste".

"Quand on me parle de carrière... Je n'ai pas de carrière. C'est un batifolage dramatique, continue la chanteuse qui assure se moquer éperdument de faire "des adieux" à son public. "Mais je m'en fous de leurs gueules, ils sont charmants, je les aime, mais j'en ai rien à foutre de leur dire au revoir. Dire 'adieu' ce n'est pas une question d'énergie mais une question de douleur atroce. Une fracture de vertèbre... C'est très douloureux", confie celle qui explique écrire toujours, espère peut-être sortir un album "bientôt", et redouter la mort comme tout le monde, "c'est-à-dire terriblement".