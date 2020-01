Supertramp : les secrets d'un groupe de légende

publié le 24/01/2020 à 09:50

Avec notre invité Eric Jean-Jean on retrace la légende du groupe Supertramp, et on découvre les secrets de ses plus célèbres chansons tels que « Logical Song » ou « Don’t leave me now », 40 ans après la sortie du mythique disque « Breakfast in America ».

Qui choisit le nom du groupe ? Les premières années sont chaotiques, pourquoi ? Qui compose les chansons de Supertramp ? Y-a-t-il un chef, un leader à l’époque ? Pourquoi Rodger Hodson a-t-il failli ne jamais faire partie du groupe à cause d'Elton John ? Pourquoi a-t-il quitté le groupe au moment ou celui-ci était au sommet ? Continue-t-il de donner des concerts ?

Notre invité reviendra également sur le premier concert de Supertramp en France qui fut... catastrophique, et nous expliquera les raisons de la mésentente entre les deux membres du groupe : Rodger Hodson et Rick Davies.



