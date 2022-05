Comédien et imitateur bluffant, Michaël Gregorio remplit les Zénith depuis de nombreuses années. Bourré de talent, l'homme capable d'imiter les plus grandes voix de la musique française présente actuellement son nouveau spectacle L’Odyssée de la voix : "Travailler chaque voix, c’est des heures d’écoutes de concerts, d’interviews et de lectures de biographies", confie-t-il sur RTL.

Mais après la musique et le one man show, il débute aussi actuellement une carrière dans le septième art. Michaël Gregorio fera ainsi sa première apparition au cinéma à partir du 25 mai prochain dans une comédie d'Audrey Daha intitulé Hommes au bord de la crise de nerfs. Il espère d'ailleurs qu'après cette expérience : "il y a aura d’autres aventures comme celle-là au cinéma".

Pour son Journal Inattendu, le comédien de 37 ans a eu la surprise de recevoir la multi-championne du monde de surf Justine Dupont. Grand fan et suiveur de la discipline, il a pu échanger avec elle sur leur passion commune. Tous deux partagent aussi la même préoccupation pour la question environnementale et notamment la protection des océans.

