INVITÉ RTL - "Ce que dit Zemmour sur la francisation des prénoms n'a aucun sens", selon Erik Orsenna

Écrivain, académicien, Erik Orsenna est l’homme aux mille vies. De conseiller de François Mitterrand à son dernier ouvrage Les Mots Immigrés publié aux Éditions Stock, en passant par le Goncourt en 1988 pour l’Exposition Coloniale, il est avant tout un passionné. En amoureux et défenseur de la langue française, il nous rappelle dans son dernier livre que le français est d’une grande diversité, riche de plus de cent origines différentes.

Alors quand Éric Zemmour veut franciser les prénoms, est-ce que cela a du sens ? Il répond : "Non, cela n’a aucun sens et avec Bernard Cerquiglini (co-auteur de son livre) je le prends en débat quand il veut !". Proche d’Emmanuel Macron, il a voté pour lui lors des deux tours de la présidentielle, mais il pense que notre pays va mal : "Nous sommes assignés à résidence sociale", constate-t-il. Ce prochain quinquennat devra être social.

Et puis un moment hors du temps a eu lieu dans ce Journal Inattendu, Tiana et Anatole, un couple d’Ukrainiens musiciens arrivés de Dnipro il y a quelques jours ont raconté l’espoir qu’ils avaient retrouvé en trouvant refuge en France. Ils ont joué en direct des chants patriotiques ukrainiens avec un accordéon, instrument que joue Anatole. Et petit clin d’œil à leur terre d’accueil, ils ont même entonné quelques notes de la Marseillaise.