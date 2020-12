publié le 08/12/2020 à 09:51

La star des ténors allemands Jonas Kaufmann vient de sortir un album de Noël et c'est le Classique d'Or de ce mois de décembre 2020. Un double album intitulé It’s Christmas ! Les albums de Noël, c’est un peu comme les boules à neige en plastique… C’est kitsch et en même temps on adore ça. Beaucoup de grands chanteurs lyriques ont leur album de Noël, c’est même souvent une récréation pour eux qui n’ont plus rien à prouver .

Jonas Kaufmann a grandi dans une famille très mélomane, enfant il était chanteur dans une chorale et chez lui, le soir de Noël, tout le monde chantait. Dans le livret du disque, il a tenu à piocher des photos dans son album de famille. On y voit le grand-père déguisé en Père Noël et notre ténor en assistant de ce dernier dans un costume rouge et blanc cousu par sa mère…

Jonas Kaufmann se souvient aussi s’être retrouvé à 8 ans, en photo dans un journal de sa ville, Munich, pour avoir remporté un concours de narration… Le sujet ? "Un soir de Noël chez les Kaufmann". Alors il faut croire que cette période l’inspire encore car sur ce nouvel album très complet, il nous donne à entendre 42 chansons ! L’un des 2 disques est consacré aux chants traditionnels et aux airs jazzy voire pop, chers aux Anglo-saxons, qui célèbrent les courses de luge dans la neige, la féérie… L’autre disque lui, est consacré à des chants allemands. Toute autre ambiance, plus en retenue, car en Allemagne pour Noël, on chante la douce nuit qui précède la naissance du Christ, et les anges qui annoncent la naissance de l’enfant Jésus.

La bonne odeur des biscuits de Noël

C’est dans ce répertoire allemand que sa voix s’épanouit le mieux sur ce double album. Jonas Kaufmann nous a déjà cloué au siège à l’opéra par ses notes suraigües à peine chuchotées, mais ici pas de prouesse vocale. Ce n’est pas le but de ce type d’album, même si la voix reste colorée, puissante, très stable. À 51 ans et après 30 ans de carrière le ténor a toujours ce timbre sombre, profond et cette technique sans faille qui ont fait sa renommée.

Dans les airs jazzy de l’album, son anglais est parfaitement fluide, et le big band à ses côtés assure un dynamisme digne de ceux qui accompagnaient Sinatra ou Bing Crosby, crooners que la famille Kaufmann écoutait après le repas du réveillon. Chose étonnante – et plutôt bienvenue : notre ténor nous donne même des recettes de cuisine dans cet album. "Quand je prépare des biscuits de Noël, j’ai besoin d’écouter des chants de Noël. Et quand j’entends des chants de Noël j’ai envie de faire des biscuits !" écrit-il… Il nous propose donc 4 recettes : croissants viennois à la vanille, étoiles à la cannelle, sablés à la confiture, ou florentins… On sait vivre chez les Kaufmann ! Et chose encore plus inattendue, pour un chanteur lyrique, son album se termine sur tube de… Mariah Carey : All I Want for Christmas Is You.

Si tout va bien, le ténor sera en concert à Paris au Théâtre des Champs Elysées le 22 décembre prochain.