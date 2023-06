INVITÉ RTL - Mylène Farmer : "J'ai passé deux ans à l'attendre en bas de chez elle", raconte un fan

Des fans sont déjà sur place depuis trois jours, pour un concert qui n'a lieu que samedi à Villeneuve-d'Ascq. Ces fans, ce sont ceux de Mylène Farmer, particulièrement fidèles. Invité de RTL ce vendredi, Christophe-Ange Papini, qui a écrit il y a 10 ans Fou de Mylène Farmer, décrypte ce phénomène.

"En 2006, j'allais quasiment tous les jours devant Bercy pour les répétitions, juste pour écouter et rencontrer d'autres fans. (...) Je pense que Mylène, on ne l'aime pas, on l'idolâtre en tant que fan. Je l'ai rencontrée, échanger, ça a été difficile puisque se retrouver devant elle, c'est très très stressant. Néanmoins, j'ai quand même eu un câlin de sa part et j'ai pu la voir plusieurs fois" explique-t-il.

"Je pense qu'on la connaît déjà très bien à travers ses chansons, à travers les mots qu'elle nous donne. Y compris pendant les quelques rares interviews qu'elle peut donner. Et c'est amplement suffisant à mon sens", ajoute Christophe-Ange Papini. Mylène Farmer "fait partie de mon quotidien. De toute façon, je ne me vois pas passer une journée sans l'écouter au moins une seule fois. (...) J'ai passé deux ans à l'attendre en bas de chez elle quand même", raconte-t-il.



