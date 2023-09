INVITÉ RTL - Murray Head dévoile les coulisses de son tube "Say It Ain't So Joe"

Le Londonien Murray Head remonte sur scène ce week-end à Paris. À cette occasion, le chanteur britannique de 77 ans, légende de la folk, a interprété son plus grand tube en direct dans RTL Bonsoir, "Say It Ain't So Joe", et son célèbre refrain. De quoi émouvoir l'équipe et ravir plus d'un auditeur.

L'artiste a également dévoilé, dans un français irréprochable, les coulisses de cette célèbre chanson, qui fait référence à Joe Jackson, star du baseball des années 1920 et à la corruption du milieu. Les paroles dénoncent en réalité la corruption d'un point de vue général, à travers le récit d'un journaliste s'appuyant sur le vécu du sportif pour expliquer l'affaire du Watergate.

Un sous-texte on ne peut plus sérieux, qui contraste avec le registre romantique que l'on prête souvent au titre : "Il faut accepter la vérité après 40, 50 ans", a plaisanté Murray Head, se vantant d'avoir "contribué à la natalité française", avec son tube et les nombreux enfants conçus après une danse sur ce slow.

