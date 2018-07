publié le 23/02/2018 à 17:23

Six ans après son dernier album My back pages, Murray Head est de retour sur scène. Le chanteur et acteur britannique présente la réédition de Nigel Lived, son premier album sorti en 1972. Mais son plus grand succès en France reste la chanson Say It Ain't So Joe, tiré de l'album Say It Ain't So (1975). L'année suivante, il assure la première partie d'Elton John.



Murray Head enchaîne les albums, confirmant ainsi son talent. Son deuxième tube One night in Bangkok est extrait de la comédie musicale Chess (1985) dans laquelle il tient le rôle principal. À côté de sa carrière d'acteur, il continue de publier des chansons.

Aujourd'hui, il vient interpréter deux titres dans le Grand Studio RTL. Le chanteur âgé de 71 ans sera en concert le 10 mars à Bordeaux, le 14 mars à l'Olympia de Paris et le 17 mars à Lille. Lors de son unique date parisienne, Murray Head souhaite revenir à ses sources et à ses premières chansons enregistrées que personne n’a jamais entendu.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.