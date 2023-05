Michel Polnareff signe son "grand retour" sur scène même s'il conteste ce terme. La dernière tournée du chanteur s'est terminée dans la précipitation en 2016 après une double embolie pulmonaire. Près de sept ans après, ce mercredi 24 mai, il lance une nouvelle tournée qui débute Palais Nikaia de Nice et il semble en pleine forme.

"Il n'y a pas de grand retour, il n'y a pas de petit retour. Je n'ai jamais eu l'impression de vraiment revenir, j'ai eu l'impression de continuer des étapes. Je sens une envie de reparler au public", confie Michel Polnareff, invité sur RTL. Son premier concert à Nice s'ouvrira sur une chanson baptisée Coucou, me revoilou. "La tournée aurait dû s'appeler Coucou, me revoilou", admet-il.

Pour la première fois de sa carrière, Michel Polnareff montera sur une scène à 360°. "Là, il y a une scène centrale, je n'ai jamais fait ça. Je vais voir si j'ai l'impression de tourner comme dans un micro-onde", s'amuse-t-il, "d'habitude je les ai à 180°, on double la mise".

J'adore quand je vois une autre version de mes chansons Michel Polnareff

Autre nouveauté pour le chanteur, le concert va commencer par une première partie où il sera seul au piano. Un rêve pour ses fans. "C'est quelque chose que je n'ai jamais fait donc je ne peux pas expliquer ce que je vais ressentir. Il faut que je l'affronte, mais j'ai hâte".

Comme à son habitude, Michel Polnareff est allé fouiller dans son répertoire musical pour préparer sa tournée, même si la setlist n'est pas définitive. Une chanson comme Mes regrets, qui était dans l'album Polnareff chante Polnareff, pourrait y être, affirme-t-il. "Elle pourrait y être. Très belle version par Indochine", ajoute-t-il. "J'adore quand je vois une autre version de mes chansons. Contrairement à ce qu'on nous dit toujours, qu'on n'ose pas faire des trucs, il faut oser, c'est génial". Un album hommage serait d'ailleurs en préparation, au bonheur de Michel Polnareff. "C'est formidable, comme ce qu'on avait fait pendant la promotion de l'album avec des artistes formidables. J'ai adoré le truc, ça m'a beaucoup ému".

À bientôt 70 ans, il ne compte pas s'arrêter là et entend toujours faire du neuf. "Je suis en train de redécouvrir l'école anglaise, ça donne vraiment des envies de faire de nouvelles choses et pourquoi pas en anglais. Comme ça, on ouvre un peu le monde".

