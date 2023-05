Qui est vraiment Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde ?

Le sujet du jour : Aya Nakamura. L'artiste a conquis le monde en quelques années. Son catalogue de morceaux comptabilise 6 milliards de streams sur les plateformes d’écoute. Quel est le parcours d'Aya Danioko devenu Aya Nakamura ? Son enfance, sa famille. D'où vient son univers si particulier ? Quelle femme se cache derrière l'artiste aujourd'hui puissante ? Et comment expliquer son succès phénoménal ?



Pourquoi on en parle ? Aya Nakamura est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Elle entame sa première tournée, dans les plus grandes salles de France, jusqu'à l'Arena de Bercy où elle chantera pour la première fois de sa vie, trois soirs d'affilée.

Analyse. "Aya Nakamura fait partie de cette 'génération internet' qui s'est lancée seule, explique Steven Bellery, journaliste au service Culture de RTL. Elle va commencer à apparaitre dans le milieu de la musique grâce à des rappeurs qui vont l'inviter à faire des duos."

Ses clips cumulent 3,5 milliards de vues sur YouTube, "ce qui fait d'elle une femme d'image et c'est extrêmement important dans son parcours", note Steven Bellery, qui n'oublie pas de mentionner "le même engouement sur Tiktok, y compris pour la très jeune génération".

