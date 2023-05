Calogero dévoile "Le hall des départs", extrait de son prochain album

Artiste ultra-populaire de la scène pop/rock française, Calogero revient avec son neuvième album intitulé A.M.O.U.R., trois ans après la sortie de Centre Ville. Se lisant comme un acronyme, ce titre évoque le thème général de ses nouveaux titres, à l'image du single Le hall des départs, révélé ce mercredi 24 mai.

Invité de RTL, le chanteur se confie sur cette nouvelle œuvre et ce nouveau titre, qui aborde la fuite, l'amour longue distance et le frisson des retrouvailles. Il propose un duo fusionnel où sa voix et celle de sa nouvelle parolière, Marie Poulain, se mêlent harmonieusement. "Il y a des accents de musiques de films, des envolées qui sont inspirées des films français des années 1970 de Claude Lelouch", décrit-il.

"Il y a quelque chose de romantique dans cette chanson et en même temps un clin d'œil à The Cure. Sur l'intro, l'orchestre est arrangé de manière à ce que les instruments soient un peu dissonants comme dans une B.O., et ça me plaît, parce que c'est la première fois", ajoute Calogero.

Une alchimie avec sa nouvelle parolière

Il partage ce titre avec une jeune chanteuse de 25 ans, Marie Poulain. Calogero raconte comment ce duo a changé sa manière de composer et de chanter. "Comme je fais mes musiques avant, de rencontrer des paroliers qui arrivent à traduire ce que j'ai voulu exprimer, c'est assez rare", indique-t-il. "On a commencé à écrire très rapidement ensemble, par exemple Le hall des départs, elle m'a sorti la phrase comme ça, sur son portable. [...] Elle a écrit directement sur ma musique et c'est la première fois que je le vis bien".



Pourquoi A.M.O.U.R ?

Avec la sortie de ce nouveau single, Calogero annonce la sortie prochaine de son album A.M.O.U.R., dont le tire est pensé comme un acronyme, puisqu'il affirme que "les points ne sont pas anodins entre les lettres". À cette occasion, il se confie sur ce que ce mot signifie pour lui. "L'amour, ça peut être aussi ce que j'ai vécu en pointillés et ça peut être très fort. Ça peut aussi être quelqu'un qu'on croise cinq minutes. Et en même temps, c'est le fondement de notre enfance, on est tellement abîmé et meurtri quand on est enfant et qu'on n'est pas aimé. C'est un sujet à la fois grave et à la fois léger", confie l'artiste.

A.M.O.U.R. sera disponible dans les bacs le 8 septembre prochain, avant une tournée qui débutera dès le mois de janvier 2024 et qui comportera une date à Paris La Défense Arena, le 9 mars. "Il y a une volonté de retrouver le public qui s'entend clairement parce que ça fait cinq ans que je ne suis pas monté sur scène", précise le chanteur qui ne cache pas son impatience.

