Indochine : une tournée anniversaire pour les 40 ans du groupe ?

publié le 02/01/2020 à 21:05

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour retrouver Indochine. Après l’énorme succès de leur album 13, écoulé à plus de 500.000 exemplaires, et le triomphe de leur spectaculaire tournée (la "soucoupe volante" a marqué les esprits), le groupe de Nicola Sirkis prépare déjà son retour.

Indochine a posté sur son compte Instagram un message accompagné d’une vidéo qui a comblé ses fans fidèles. "Merci à tous pour cette année 2019, pour vos soutiens, pour ces incroyables deux jours au Stade Pierre-Mauroy, et d’être là. Rendez-vous en 2020 et 2021, nous serons là", écrit la formation de Sirkis.

Quelle forme prendra ce retour en 2020 ? La courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des images de fans en concert, rien de plus… Il s'agit d'un extrait du clip Karma Girls. Une certitude : une tournée anniversaire célébrant les 40 ans du groupe est bel et bien en préparation. Nicola Sirkis l’avait confirmé lui-même sur RTL le 13 septembre 2018 dans À la bonne heure.

"On y réfléchit, c’est vrai. Dans les calculs de timing, c’est très compliqué parce qu’il y a treize albums, ça fait beaucoup de chansons, 170 en tout, précisait le chanteur. Il faut être au moins quatre soirs par lieu pour faire toutes les chansons en intégrale." Un projet titanesque mais tout à fait possible. Dans le passé, Indochine n’a jamais eu peur de voir grand (tournées marathon, shows symphoniques à l’opéra d’Hanoï, concerts au Stade de France).

Un show spécial pour les 40 ans du groupe ?

Des précisions sur leur retour sur scène ont même été données dans les colonnes de Gala :

"C’est le moment de les jouer en intégralité (les albums). On ne peut pas tout faire sur cette tournée-là (…) La solution c’était de jouer plusieurs soirs de suite. On est en train de réfléchir à ça, préparer ça pour 2020. Après, il y aura un concert anniversaire type le jour des 40 ans du groupe si on arrive jusque-là".

Si la tournée se confirme, une question se posera : Indochine, toujours attentif aux prix des billets, proposera-t-il une formule groupée pour permettre à ses fans d’assister à la rétrospective intégrale ? "C'est le problème, je réfléchis à ça. C'est compliqué, avait déclaré le chanteur sur RTL, avant d’ajouter : ou alors on peut jouer 12 heures de suite !"

En attendant d'en savoir plus, Indochine poursuit son teasing avec une courte animation vidéo montrant le logo de 13 se briser... pour faire apparaître un visuel évoquant Paradize.