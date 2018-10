publié le 03/10/2018 à 12:59

Elle choque, provoque, amuse et parfois dérape. Cardi B, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almanzar, est une rappeuse de 25 ans, qui ne cesse de faire parler d'elle à travers ses sorties médiatiques, ses vidéos sulfureuses et autres interviews décalées. Originaire de New York, la jeune femme se passionne très tôt pour la musique. Dominicaine, trinidadienne et américaine, Cardi B a grandi dans un quartier sensible de la ville : le Bronx.



Tous les genres musicaux sont représentés dans cette banlieue où le multiculturalisme prédomine. "Dans le quartier du Bronx, il y a beaucoup de Caribéens, de Jamaïcains, de Portoricains et Dominicains, surtout chez moi (...) Beaucoup de cultures différentes se côtoient", racontait-elle dans l'émission Clique.

À l'âge de 16 ans, la jeune rappeuse en herbe, à l'accent hispanique prononcé, rejoint un gang du quartier, les Bloods, "sous une faction" appelé Mac Baller Brims [d'où le B présent dans son nom de scène, ndlr]. Deux ans plus tard, en 2011, ne s'entendant plus avec ses parents, elle quitte le domicile familial. Elle part ainsi vivre chez son petit ami de l'époque, qui, elle l'avouera plus tard, la frappait quotidiennement.



Caissière puis stripteaseuse, la future femme de Offset [un rappeur extrêmement connu aux États-Unis et dans le monde, qui fait partie du groupe Migos, ndlr] se fait connaître par le biais de vidéos humoristiques et sexy sur les réseaux sociaux. "En un jour, je me suis fait plus d’argent qu’en une semaine à l’Amish Market", a-t-elle déclaré au magazine Complex.



"Love & Hip Hop", le début de la gloire

Repérée par des producteurs de télévision, Cardi B accepte de participer à une émission de télé-réalité. Intitulée Love & Hip Hop, l'émission met en scène, de manière très caricaturale un groupe de jeunes filles en quête de célébrité. Bagarres, insultes et autres événements viendront agrémenter ce programme diffusé sur la chaîne VH1.



Elle n'y reste que deux saisons (2015-2017), préférant se consacrer à ses projets musicaux. Entre-temps, deux mixtapes [compilation de chansons,ndlr] verront le jour et connaîtront un fort succès sur internet, lui ouvrant ainsi les portes afin de travailler avec de nombreuses personnalités du rap.



Atlantic Records lui propose de signer un contrat de plusieurs millions de dollars afin de collaborer avec elle. Cardi B balance quelques mois plus tard le morceau Bodak Yellow, un véritable carton à plus de 650 millions de vues sur YouTube. Dans celui-ci, l'artiste enchaîne les rimes et se montre incisive dans ses couplets. Le succès est tel que son morceau se classe à la première position du top single américain.

Nicki Minaj, son ennemie jurée

Souvent comparée à Nicki Minaj, Cardi B collabore même avec elle. Les deux rappeuses signent, aux côtés de G-Easy et Asap Rocky, le morceau No Limit. Pourtant très professionnelles lors de leur collaboration, Cardi B semble malgré tout en vouloir à Nicki Minaj, qui, selon elle, aurait indiqué ne pas la supporter. Une guerre froide éclate alors entre les deux artistes.





Tout dérape le vendredi 7 septembre 2018, lors d'une soirée de la Fashion Week de New York, puisque les deux rappeuses en viennent aux mains devant les caméras. Insultes et jet de chaussures font la une des médias. "J'ai laissé glisser beaucoup de choses ! (…) Mais quand tu parles de mon enfant, que tu choisis d'aimer des commentaires sur moi en tant que mère, que tu commentes mes capacités à prendre soin de ma fille, c'est que tout est foutu ! J'ai trop travaillé et je suis trop loin pour laisser quiconque s'en prendre à mon succès !", s'est justifiée Cardi B sur Instagram.



Aujourd'hui, Cardi B fait partie des artistes les plus influents du monde de la musique. Jennifer Lopez, Bruno Mars ou bien encore DJ Snake et Selena Gomez veulent tous collaborer avec elle.