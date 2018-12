publié le 10/12/2018 à 13:32

Kylian Mbappé est aussi un phénomène sur Twitter. Le réseau social dresse le bilan de l’année écoulée en jetant un œil aux messages les plus partagés en France sur sa plateforme. Et comme 2018 aura notamment été marquée par la victoire des Bleus en Coupe du Monde, c’est tout naturellement que le tweet du surdoué du ballon rond embrassant le trophée a été le plus “retweeté” (195k).



Avec ce cliché, l'attaquant du PSG prend aussi la tête des tweets les plus “likés” (709k). Effet Coupe du Monde oblige, il faut attendre la 17ème place pour trouver un message n'émanant pas d'un membre de l'équipe de France, avec un tweet d'Emmanuel Macron. Un post toutefois encore en lien avec la compétition, puisqu'il s'agit des félicitations du chef de l'État aux joueurs !

Le chef de l'État prend également la tête des personnalités les plus citées de l’Hexagone, devant Donald Trum et le groupe de K-Pop BTS. Les Coréens remportent également la palme des artistes les plus mentionnés en France.

Le palmarès des "retweets"

MY LOVE ¿ pic.twitter.com/Ut72cZTLWU — Kylian Mbappé (@KMbappe) 15 juillet 2018

A 100K RT on met sa voix dans la prochaine pub Les Produits Laitiers. pic.twitter.com/eq6W9sv1en — Les Produits Laitiers ¿¿¿¿ (@LesProLaitiers) 10 octobre 2018

J'ai faillit pleurer ¿¿ pic.twitter.com/4btThMFmbi — B L A N K ¿¿ (@PewSeyBad) 7 avril 2018