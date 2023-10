Gérald de Palmas annonce la fin de sa carrière à cause d'un "problème de voix récurrent"

Le chanteur Gérald de Palmas, 55 ans, révélé avec le tube Sur la route (Victoire de la musique 1995) annonce, mardi 10 octobre, mettre fin à sa carrière d'interprète en raison d'un "problème de voix récurrent". Et ce, à quelques semaines de la sortie d'un nouvel album intitulé Sous un soleil de plomb, mi-novembre. "J’y ai mis toute mon énergie et tout mon cœur, mais ce sera le dernier de ma carrière", révèle Gérald de Palmas dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux et tournée depuis l'île de la Réunion, où il vit.

Pour expliquer son retrait, le chanteur indique souffrir d'un "problème de voix récurrent" qui l'empêche "d'avoir une voix constante". "Pour l'enregistrement, ce n'est pas gênant, mais pour les concerts et la promo, c'est assez invivable. Je me vois contraint d'arrêter sous cette forme ma carrière", ajoute-t-il. "Je remercie les gens qui m'ont suivi depuis près de 30 ans et qui m'ont permis de faire ce métier dans de très bonnes conditions", déclare le chanteur qui a noté écrit la chanson Marie pour Johnny Hallyday.

"Je ne peux pas poursuivre une carrière avec ce problème récurrent", insiste-t-il dans la vidéo d'un peu plus d'une minute. Il explique que ce souci ne lui "permet pas d'être sûr, du jour au lendemain, de savoir quelle voix j'aurai le lendemain matin". "C'est une espèce d'incertitude qui est assez déstabilisante", confie-t-il.