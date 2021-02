Gérald De Palmas revisite "Black or White" de Michael Jackson

publié le 08/02/2021 à 08:30

Il y a 30 ans cette année Michael Jackson publiait Dangerous, son 8ème album solo, précédé par le single Black or White envoyé en éclaireur. Ce morceau conquérant, qui est un message de paix, - on y entend la phrase : "Je ne vais pas passer ma vie à n’être qu’une couleur" - avait demandé 4 ans de travail à Michael Jackson.

Dès 1987, il avait trouvé l’intro très rock, qui sur le disque sera jouée par Slash, le guitariste du groupe Guns N’Roses. Black or White, imparable, est devenu un tube instantanément. On est alors en 1991, et en France, un jeune chanteur-guitariste de 24 ans travaillait à l’écriture de son premier album solo, il s’appelait encore Gérald Gardrinier, il venait de quitter le groupe Les Valentins, parrainé par Étienne Daho. Il était fan de Michael Jackson et adorait reprendre ce morceau Black or White.

Il avait d’ailleurs glissé sa reprise dans les bonus de son premier album, sorti sous son nom d’artiste Gérald de Palmas. Il est électrique dans cette reprise du morceau Black or White de Michael Jackson. Cette version, publiée une première fois en 1995, figure également dans le Best of de De Palmas, Sur ma route, sorti il y a 10 ans.

> De Palmas - Black or white (Audio officiel)