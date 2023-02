Victoires de la Musique 2023 : le palmarès complet de la cérémonie

Le traditionnel rendez-vous des récompenses musicales francophones a donné son verdict. Diffusé depuis la Seine Musicale à proximité de Paris, les 38ᵉ Victoires de la Musique avaient un fort accent belge cette année. Si Stromae était le grand favori, il est reparti avec deux prix, celui d'artistes de l'année et d'album de l'année, tandis qu'Orelsan a remporté trois prix : chanson originale, concert et création audiovisuelle. Le rappeur originaire de Caen a désormais plus de récompenses aux Victoires de la musique que Johnny Hallyday.

Cette soirée a été rythmée par plusieurs concerts. Calogero, président d'honneur de cette 38ᵉ édition, a ouvert le bal avec son titre Je joue de la musique. Serge Lama a reçu une Victoire d'honneur et a tenu un discours très émouvant sur sa fin de carrière. "C'est peut-être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer. J'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre. Je ne veux pas chanter assis, je refuse cette éventualité". S'est ensuivi des performances de Clara Luciani, d'Angele ou encore d'Orelsan et deTakiola.

Les Victoires de la musique sont souvent accusées d'entretenir un certain entre-soi, en récompensant les mêmes artistes. Sur les onze prix, Orelsan, Angèle et Stromae ont été récompensés sept fois, entretenant un peu plus cette réputation. Parmi les nouveautés, il y a les deux révélations de l'année : le Belge Pierre de Maere et la Française Novembre Ultra.

Le palmarès complet des vainqueurs

Voici le palmarès complet de cette 38e édition des Victoires de la Musique, catégorie par catégorie avec l'ensemble des nommés.

Les lauréats sont en gras.

Artiste masculin

Bigflo et Oli

Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

Stromae

Artiste féminine

Angèle

Izia

Pomme

Révélation masculine

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine

Mentissa

November Ultra

Emma Peters

Album

By Your Side de Jeanne Added

Consolation de Pomme

Ephémère de Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

Multitude de Stromae

Nonante-cinq la suite d'Angèle

Chanson originale

Coeur de Clara Luciani

Flamme de Juliette Armanet

L'enfer de Stromae

La quête d'Orelsan

Un jour, je marierai un ange de Pierre de Maere

Concert

Juliette Armanet

Clara Luciani

Orelsan

Création audiovisuelle

Coup de vieux de Bigflo & Oli feat. Julien Doré

Fils de joie de Stromae

La quête d'Orelsan

Album le plus streamé (artiste féminine)

Nonante cinq d'Angèle

Album le plus streamé (artiste masculin)

Jefe de Ninho

