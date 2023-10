Florence Arthaud : avec Olivier de Kersauson, "c'était un amour impossible", dit Philippe Poupon

L'éternelle petite fiancée de l'Atlantique. Florence Arthaud est décédée le 9 mars 2015 à Villa Castelli en Argentine. Un film, Flo, retraçant la vie de la vainqueure de la Route du Rhum en 1990, sort en salles le 1er novembre 2023. Présenté à Cannes, le long-métrage réalisé par Géraldine Danon suscite déjà la controverse. La navigatrice y est dépeinte dans ses excès comme dans sa vie amoureuse.

Cette "femme hors du commun" était aussi un personnage "no limit", estime l’écrivain Yann Queffelec, ami de Florence Arthaud et coscénariste du film. "On a tendance à essayer aujourd'hui d’en faire quelqu'un d'extraordinaire (...). Mais ce 'no limit' caractérise parfaitement Florence, d’ailleurs dans sa relation avec Olivier de Kersauson. Ils ont été en opposition tous les deux tout en étant en fusion. Donc il est absolument normal que le film montre à la fois la passion qui les anime et puis l'impossibilité d'une relation harmonieuse entre ces deux bêtes féroces et amoureuses de la vie qu'ils étaient".

Avec Olivier de Kersauson, "c'était un amour impossible", confirme le navigateur Philippe Poupon, grand ami de la navigatrice. "Florence et Olivier savaient être discrets (...) Leur histoire est très belle", assure ce proche des deux marins (et époux de la réalisatrice).

Les invités de "Confidentiel"

- Philippe Poupon, navigateur et ami de Florence Arthaud.

- Yann Queffeléc , écrivain et coscénariste de Flo

- Louis Bodin, chef du service météo de RTL et ami de Florence Arthaud



À lire

Cette nuit, la mer est noire, de Florence Arthaud (Arthaud)

Vent de Liberté, de Florence Arthaud (Arthaud)

La Mer et au-delà, de Yann Queffeléc (Calmann-Lévy)