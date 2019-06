Patrick Bruel reprend "Shallow", les internautes crient au "massacre"

publié le 17/06/2019 à 14:38

Reprendre un succès n'est pas souvent synonyme de réussite. La preuve en est avec la performance largement critiquée sur les réseaux sociaux de Patrick Bruel samedi 15 juin sur TF1 lors de l'émission La Chanson de l'année 2019.



Le chanteur s'est cassé la voix sur Shallow, le titre phare de Lady Gaga et Bradley Cooper dans A Star is Born. Sur la scène, il était accompagné de Maëlle, la grande gagnante de The Voice édition 2018. Si sur la scène, le duo semble prendre plaisir à chanter ensemble, la toile, elle, fourmille de commentaires effarés par la prestation de l'interprète de Place des grands hommes.



"Je viens d'assister au carnage de l'année", "Ce massacre, coupez la diffusion svp", "Ils ont flingué la chanson", peut-on lire parmi les commentaires des internautes sur Twitter tandis qu'un autre s'exclame : "On a perdu Patriiiiiick (et mes oreilles)." Que les internautes se rassurent, cette interprétation ne devrait pas donner lieu à un album.

J'adore Patrick Bruel mais la reprise de #Shallow avec Maelle c'est juste pas possible #LCDLA pic.twitter.com/keyyY3wr7D — Delphine140705 (@summergirly7180) 16 juin 2019