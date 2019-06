publié le 17/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 17 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui passe le bac philo tous les jours à la maison : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui en philosophie comme en journalisme est une reine qui n’a jamais manqué de sujets : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête dont les références philosophiques vont de Coluche à Djamel Debbouze : Melha Bedia.



Une Grosse Tête qui contrairement au vent du Nord, réchauffe l’atmosphère : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui est devenu l’animateur préféré des Français : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête que vous allez pouvoir écouter dès maintenant sur RTL et tout l’été en tournée dans toute la France : Marc Lavoine.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !