Eurovision 2020 : "The best in me" de Tom Leeb en version acoustique

publié le 17/02/2020

> Bernard Werber et Tom Leeb dans À La Bonne Heure ! le 17 février 2020 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 17/02/2020

> Bernard Werber et Tom Leeb dans À La Bonne Heure ! le 17 février 2020 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 56:29 | Date : 17/02/2020

Le 16 mai prochain, il représentera la France lors de la 65e édition de l'Eurovision, en direct de Rotterdam aux Pays-Bas ! Tom Leeb, 30 ans, fils de l'humoriste Michel Leeb, a dévoilé hier sur France 2 la chanson qu'il interprétera au concours.

Intitulé The best in me (Tu es le meilleur de moi en français), le titre est une balade romantique. Cette chanson n'a pas été composée par Tom Leeb mais les Suédois Thomas G:Son, Peter Boström et John Lundvik. Le trio avait déjà produit Euphoria de Loreen, le titre vainqueur de l'édition 2012. Tom, lui, se l'est appropriée en réécrivant, à l'aide du chanteur Amir Haddad et Lea Ivanne, certains couplets en français.

L'annonce du choix de Tom Leeb pour représenter la France avait été faite le 14 janvier dernier par France Télévisions. Alors, remportera-t-il cette 65e édition de l'Eurovision, 43 ans après Marie Myriam et son titre L'enfant et l'oiseau ? Verdict le 16 mai prochain...

"Sa majesté des chats" : le nouveau roman de Werber

Avec plus de trente millions de livres vendus dans le monde et traduits dans trente-cinq langues depuis le début de sa carrière en 1991 avec sa trilogie Les fourmis, Bernard Werber fait partie du club très privé des auteurs français les plus lus à travers la planète. La Russie et la Corée du Sud lui vouent notamment un véritable culte.



"Sa majesté des chats", le nouveau roman de Bernard Werber (Albin Michel)

En octobre dernier, l'écrivain a publié son vingt-huitième roman intitulé Sa majesté des chats chez Albin Michel. L'ouvrage fait suite à Demain les chats, énorme succès sorti en 2016 et qui est le premier tome d'une nouvelle trilogie.

Avec ce second volet, Bernard Werber imagine que les chats ont pris la relève sur l'humanité. L'histoire se déroule dans un Paris envahi par les rats, et Bastet, la petite chatte héroïne du roman, cherche des alliés pour venir à bout de cette invasion. Mais sa rencontre avec d'autres espèces animales, uniquement habituées à vivre avec les hommes, va être compliquée.



Chats, rats, chiens, cochons, taureaux, faucons, et même un cacatoès fort bavard... Avec Sa majesté des chats, l'écrivain convoque toute une galerie d'animaux afin d'offrir une nouvelle fois aux lecteurs sa satire pleine de tendresse et d'ironie sur notre société.

Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. "Sa majesté des chats" de Bernard Werber (Albin Michel) Partager la citation





Sa majesté des chats, de Bernard Werber (Albin Michel), 464 pages, 21.90 euros.

