publié le 18/02/2020 à 21:20

Et si Tom Leeb était en train de déjouer les pronostics des bookmakers (qui rappelons le, à ce stade de la compétition ne veulent rien dire). Selon des chiffres que RTL a pu se procurer, la chanson de Tom Leeb The Best in me, qui défendra la France le 16 mai prochain en finale de l'Eurovision à Rotterdam, cartonne sur les plateformes où elle est disponible en téléchargement.

Sur Itunes France The best in me se classe 1er au rayon "pop". En Israël, Tom Leeb séduit aussi en se classant 4ème tout comme en Suède, pays où l'Eurovision est passée au rang de religion depuis la victoire d'Abba en 1974. Tom Leeb décroche également une 4ème place au Luxembourg. Dans le reste des pays de l'Europe, le démarrage est tout aussi "bon, et exceptionnel", explique-t-on dans l'entourage du chanteur. Jamais une chanson Française à l'Eurovision n'avait connu un aussi bon démarrage.

À cela ajoutons les audiences télé, plus de 4 millions de téléspectateurs ont suivi dimanche soir sur France 2 la révélation de la chanson que Tom Leeb interprètera en mai prochain. Ils étaient encore plus de 3 millions 500.000 lundi 17 février pour Basique, le magazine musical quotidien de France 2, diffusé après le journal de 20h00 et dont Tom Leeb était l'invité. Un magazine qui a du coup battu son record d'audience en nombre de téléspectateurs et en part d'audience (14,6%).

À l'Eurovision, on a l'habitude de dire que rien n'est jamais joué d'avance... Tout est donc encore possible, d'autant qu'il reste encore de nombreuses semaines de préparation, et de découvertes, puisque seules 10 chansons sur 41 ont été dévoilées.