publié le 18/02/2020 à 16:08

Si la France remporte l'Eurovision 2020, les plus francophiles des parieurs pourraient bien se faire beaucoup d'argent. Depuis la diffusion ce dimanche 16 février 2020 de la chanson de Tom Leeb, The Best in Me, la cote de la France s'est effondrée chez les fans et les bookmakers.

Depuis ce dimanche, la chanson française est tombée à la 21e place du classement du site Eurovision World avec une statistique particulièrement inquiétante : The Best in Me de Tom Leeb aurait seulement 2% de chance de l'emporter lors de la finale le 16 mai prochain à Rotterdam. Le haut du classement est occupé par les candidatures italienne, suédoise, lituanienne, russe et norvégienne. Un classement encore très instable puisqu'une grande partie des chansons européennes n'ont pas été encore dévoilées ou sélectionnées dans certains pays. Reste que c'est le titre de Diodate, Fai Rumore qui a pour l'heure le plus de chance de triompher.

La ballade romantique de Tom Leeb qui fait la part belle à la langue anglaise pour diffuser son message apolitique et universel au maximum de gens, a été interprétée sur la Tour Eiffel. Une mise en scène qui avait le mérite d'être spectaculaire et très "française" sans être particulièrement inventive ou subtile. Invité sur RTL, le chanteur a proposé une version acoustique de sa chanson pleine de charme. Peut-être une bonne idée d’arrangement final pour que l'équipe France remonte dans le classement.

> Eurovision 2020 : "The best in me" de Tom Leeb en version acoustique Crédit Média : Germain Sastre | Date : 17/02/2020